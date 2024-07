Suárez en su última Copa América: "Disfruto cada momento con estos"

Aunque apenas ha tenido oportunidades sobre el césped, Luis Suárez está disfrutando al máximo de su último baile con Uruguay en esta Copa América y ayudando desde su experiencia a superar el duro cruce de cuartos de final ante Brasil.



A sus 37 años, 'El Pistolero' fue reclutado por Marcelo Bielsa para ser mentor de esta nueva generación charrúa, que terminó líder del Grupo C y aspira a un 16º título del torneo con el que superaría a Argentina.



Recién celebrados sus 140 partidos con Uruguay, con 68 goles en el saco, Suárez se enfoca en otro tipo de responsabilidades como guiar y alentar a las figuras actuales, especialmente a su sucesor en la punta de ataque, Darwin Núñez.

"Trato de ayudar en lo que pueda. Estuve en el lugar y la edad de Darwin y sé lo importante que es. Yo tuve al 'Loco' Abreu, a Forlán, ídolos para mí", rememoró Suárez en una conferencia de prensa en Las Vegas (Nevada), sede del partido del sábado ante Brasil.



"A medida que te haces mayor lo vas disfrutando cada vez más, jugando mucho o poco, porque sabes que esa llama del fútbol se va apagando de a poco", reconoció Suárez, que quema sus últimos cartuchos en el Inter Miami junto a su amigo Lionel Messi.

Ganador de la Copa América en 2011, Suárez suma ahora una quinta presencia en el torneo continental todavía con pólvora en los botines, con 12 goles en 16 partidos en la MLS.



Su llamado para la selección tuvo una gran respuesta en un vestuario donde la mayoría creció idolatrándolo.



"Este grupo me trata de maravilla", agradeció. "Te enorgullece que te vean de esta forma, me han mostrado el cariño que tienen, lo contentos que están de que yo esté acá".



"Imagínate la ilusión de estos chicos, que me vieron en mi plenitud en la selección. Porque a mí me pasó igual", explicó. "A la mayoría les saco 10 años de diferencia (...) Estoy disfrutando de cada momento con estos nenes".



Aunque ya no carga con sus anteriores exigencias con la casaca celeste, Suárez no pierde su deseo de competir en el campo, que hasta ahora solo pudo hacer en la recta final de los triunfos ante Bolivia y Estados Unidos.



"Uno si está acá es porque quiere jugar, ponerle las cosas difíciles al entrenador", recalcó.