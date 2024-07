"Son las últimas batallas y estoy disfrutándolas al maximo", dice Messi tras pase a la final

Lionel Messi llamó a “disfrutar” el momento de la selección de Argentina, que clasificó este martes a la final de la Copa América de Estados Unidos 2024 al vencer 2-0 a Canadá y defenderá el título continental.

"La verdad que es una locura lo que hizo este grupo, lo que viene haciendo la selección argentina, porque después de todo esto se le da valor a todas las finales que me tocó jugar a mí y a la vieja camada", declaró Messi en la transmisión de TyC Sports.

"No es fácil que estemos otra vez en una final, que volvamos a competir para ser campeones", dijo el 10. "Lo estoy viviendo como lo viví en la última Copa América, en el último Mundial (...). Son las últimas batallas y estoy disfrutándolas al maximo", continuó el astro, recordando a otros jugadores de larga trayectoria con los que comparte en el plantel de la Albiceleste como Ángel Di María.

Con goles de Julián Álvarez y el propio Messi, el equipo que entrena Lionel Scaloni superó con autoridad a Canadá para ganarse el derecho de definir el campeonato continental el próximo domingo en Miami contra el ganador de la semifinal que Uruguay y Colombia disputarán este miércoles en Charlotte, Carolina del Norte.

Messi, de 37 años, aseveró que ha sido un torneo "difícil".

"Es una copa difícil, igualada, con canchas muy malas, con altas temperaturas, selecciones muy duras, y que volvamos a estar en una final es para disfrutar", insistió.

Argentina ganó la anterior edición de la Copa América, en 2021 en Brasil, y después conquistó el Mundial de Catar-2022.

​"Es un orgullo como argentino, como representación de esta selección, poder volver a jugar otra final", expresó por su parte el arquero Emiliano Martínez. "Parece como si hubiese sido la primera".

'Dibu' Martínez se mostró satisfecho con su rendimiento.

"Dije (antes de comenzar el torneo) que el mejor Dibu está por venir. Trabajo para eso, me siento cada vez mejor, tomo mejores decisiones en la cancha y siempre cuando me meten un gol me corrijo muchísimo", manifestó.

El goleador Julián Álvarez expresó que los jugadores albicelestes esperarán “tranquilos” por el adversario que les toque, sea Uruguay o sea Colombia. "Estamos tranquilos. Nosotros a mirar cuál es el próximo rival, descansar y preparar el partido".

"Parece fácil (la clasificación) por todo lo que venimos haciendo, pero no hay que dejar pasar por alto, que no es fácil, que lo merecemos, que venimos trabajando muy bien y, bueno, estamos en otra final y vamos a afrontarla como se merece", remató el atacante del Manchester City.