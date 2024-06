Juan Pablo Vargas: “Brasil será un parámetro para saber en el nivel que estamos”

La Selección Nacional ya se encuentra en Estados Unidos preparando lo que será el debut en Copa América ante la poderosa Brasil.

Para el defensor de la Tricolor, Juan Pablo Vargas, el juego ante la canarinha será vital para poner a prueba el nuevo proceso al frente del técnico Gustavo Alfaro.

“Brasil todos sabemos lo que representa y no tengo que decir qué es lo que significa. Tiene jugadores internacionales y de gran nivel, pero en la cancha somos 11 contra 11 y nosotros tenemos muchos deseos y ganas de este partido, pues será una muy bonita prueba para nosotros de poder saber en el nivel qué estamos y de ahí en adelante saber a qué nivel queremos llegar de cara al Mundial”, expresó uno de los más experimentados de la saga.

El defensor del Millonarios de Colombia asegura que, pese a que se siente que se comienza un nuevo proceso en la Copa América, el trabajo viene desde hace meses.

“Yo creo que ha sido un proceso que viene desde hace varios días, no acaba de comenzar en Los Ángeles, viene desde los partidos de eliminatoria, de preparación, de tomar esa idea que han querido implementar el cuerpo técnico y hacerla nuestra.

“Al estar en Los Angeles nos permite vivirlo más de cerca, respirar el arranque del torneo y lo importante que será para nosotros, con el equipo completo y con una preparación muy grande y ya lo que hagamos de acá en adelante dependerá de nosotros”, añadió.

Finalmente, terminó destacando el gran grupo de trabajo que cuenta La Sele con el grupo de jóvenes y que la lleva a ser el equipo más joven del certamen con escaso promedio de 24,7 meses.

“A mí me encanta, porque se siente una muy buena química, una buena sinergia entre el grupo. Muchos no nos conocíamos y sé que se siente bien, pues se han recibido de buena manera, además esa juventud es importante de poder transmitir a todos, acá no es de viejos, sino de jóvenes, se siente muy vivo el grupo, muy animado”, aseveró.

Costa Rica entrenó este lunes por la mañana y a partir de este martes lo hará a doble sesión en el complejo deportivo de Dignity Sport Park del club de la MLS, LA Galaxy.