Expertos apuestan por continuidad de Patrick Sequeira para Copa América

Al anunciar Keylor Navas su retiro de la Selección Nacional se abrió todo un debate. ¿Quién debería ser el portero de la Tricolor a partir de ahora?

Los números pintaban a favor de Kevin Chamorro, pues era el que venía jugando en los primeros partidos con Gustavo Alfaro, pero tras el arranque de la eliminatoria, Patrick Sequeira fue el titular.

Dos referentes del fútbol nacional dan el visto bueno para que Sequeira continúe bajo el arco, no solo para la próxima Copa América, sino también para todo el nuevo proceso.

“Yo creo que el hecho de la regularidad de Chamorro con Saprissa no es suficiente, pues, compite ante un buen portero, con buen perfil y seguridad en el juego aéreo. En ese sentido va a tener que pelearle a Sequeira el puesto. Lo que sí es cierto es que tenemos que olvidar a Navas lastimosamente y seguir adelante y los momentos pasan, así me pasó a mí, a Flaco Pérez y muchos otros, pero siempre van a aparecer figuras”, declaró el legendario exguardameta del Saprissa, Marco Antonio Rojas.

Rojas cree que el físico de Sequeira y su juego aéreo son grandes ventajas, además alaba el hecho



“Yo soy nacionalista, definitivamente a quién pongan voy a apoyar. Las características de Sequeira me parecen bien y Chamorro lo hace bien y ese nivel de competencia será bueno, al que pongan lo único que se le pide es que cumplan en ese puesto.

“Sequeira se ve alto y es un tamaño posiblemente bastante aceptable y hay otras características como el entrenamiento diario, el brinco, el carácter y el sentido de liderazgo que deben tener ambos”, expresó.

Por su parte, el técnico Horacio Esquivel cree que Alfaro ya tiene una decisión muy marcada con respecto a la portería y lo mejor sería dar continuidad a Sequeira para consolidarlo.

“Competencia no he visto porque el que ha estado jugando ha sido Patrick, yo lo conozco cuando él estaba en Limón le veíamos mucho futuro. Me parece que, de todos, él tiene un gran biotipo, es un arquero que, si él se la cree y se le obliga un poco más, yo pienso que tenemos un portero para bastante tiempo”, destacó Esquivel.

Competencia sin importar la camiseta.

Uno de los aspectos que ambos destacan es que el estratega de la Tricolor no se deja llevar por el club donde militen.

Por ejemplo, Chamorro fue el titular en el tetracampeonato del Saprissa e incluso ya se habla que podría marcharse al Estoril de Portugal, mientras que Sequeira milita en la tercera división de España con el Ibiza UD.

“No sé la perspectiva del cuerpo técnico, pero en mi caso no influye, hay jugadores malos y buenos, independiente donde estén. Para adquirir experiencia en la vida hay que ejecutar lo que uno tiene, Chamorro es campeón y si lo vemos con otros ojos debería ser el que esté atajando, pero el técnico ha visto algunas otras cosas con Patrick y le ha gustado”, añadió el técnico Esquivel.

Por su parte, Marco Antonio Rojas concluyó diciendo que el club no debería importar en la toma de decisiones, pues es fútbol y juega el que mejor esté.

“El fútbol es el mismo, juega con grandes o pequeños, si usted hace bien su trabajo, no importan donde esté, entonces la condición mental es la más importante. El muchacho ha estado en España, jugar allá en tercera División es muy similar acá con todo el respeto.

“Lo bonito es el nivel competitivo que tendrán los tres, es bonito, todos querrán ser titulares más ahora que se va a una gran competencia como Copa América, pero lo bueno es que la decisión pasa más por fútbol y competencia sana que otro tipo de cosas como mercadeo o el lugar donde se juegue”.

Chamorro tiene actualmente 24 años, mientras que Patrick Sequeira es mayor con 25. El de más edad es Aarón Cruz del Herediano y quien está convocado, pues, cuenta con 33, aunque no ha llegado a participar en este proceso.