Endrick: “Estamos con la mente puesta en Costa Rica”

Todos los focos están puestos en su talento. El más joven de la selección de Brasil, Endrick, y quien ya tiene un contrato con el Real Madrid, llega a la Copa América como una de las figuras más emergentes del torneo.

El futbolista atendió a la prensa en la previa al debut de la “canarinha” ante la Selección Nacional, a la que catalogó como un equipo difícil y espera un juego “maravilloso”.

“Va a ser un partido muy difícil, todos lo saben. Nunca se subestima a un equipo, un jugador o selección. Ya estamos con la mente puesta en Costa Rica, iremos en busca de la victoria. Sabemos que es un rival muy peligroso, muy bueno, que va a darnos trabajo, pero no solo a nosotros, a todos. Esperamos salir con la victoria y ojalá sea un buen partido”, expresó el delantero brasileño.

El heredero de la mítica dorsal 9 que portó Ronaldo o Adriano, asegura que para él es todo un honor poder compartir camerino con grandes figuras internacionales.

“En Palmeiras era uno de los más jóvenes y no hay diferencia con Brasil. Intento estar al lado de Marquinhos, Danilo, Bento… Siempre están haciendo bromas, hablando, llegamos al campo y me dan consejos. Es maravilloso para mí porque me ayuda a mejorar. Danilo me habla pase lo que pase, sobre todo cuando lo hago mal. Es el primero en hablarnos a la cara para mejorar. Todo lo que sea mejorar será excelente.

“Estoy muy contento por llevarla. Es un número que todo delantero quiere llevar, pero no miro mucho a lo que viene detrás de ese número. Quiero jugar, no me importa el número que tenga detrás. Quiero ayudar a mi equipo”, explicó.

​Consultado sobre su grupo en Copa América, Endrick asegura que probablemente sea de los más difíciles del certamen.

“Ningún grupo es fácil. Todas las selecciones son fuertes. Esperamos partidos maravillosos, buenos. La gente tiene que estar preparada. Dentro no estamos pensad en Colombia o Paraguay. Nuestra cabeza está en Costa Rica”, sentenció.

De momento habrá que ver si Endrick tendrá minutos en el debut ante la Tricolor el próximo lunes a las 7 p. m. aunque de momento admitió que desconoce cuándo jugará “Solo Dios lo sabe. Estoy centrado, trabajando y esperando el tiempo de Dios”.