Andy Rojas pasó de ver a Brasil por la tele a estar días de poder enfrentarlo

Su cara lo delata. Es más, de rostro de niño que, de un adulto, por algo, es el más joven de toda la Selección Nacional.

Andy Rojas admite mostrarse ilusionado de poder enfrentar a Brasil, un equipo al que probablemente llegó a utilizar en el Playstation y observó por la televisión.

“Es algo de no creer la verdad, uno los veía en tele y ahora estar a días de enfrentarlos y poder jugar contra ellos, en un estadio lindísimo dan ganas de jugar y ganarles”, admitió el joven.

Rojas se mostró contento con su experiencia en la Tricolor y de poder vivir ya un gran certamen como lo es la Copa América.

Incluso admite que el camerino lo ha apoyado mucho, pese a estar prácticamente saliendo del “cole”.

“Como la mayoría somos jóvenes me he adaptado bien, me ha acuerpado bien, es un grupo muy unido y la adaptación ha sido fácil, si se puede decir.

“He hecho más mancuerna con los del equipo (Herediano) que son los que más conozco, además con Alejandro Bran y Warren (Madrigal), me llevo muy bien”, explicó.

​Pero el menor de La Sele no se amedrenta y lanza una alerta a sus compañeros, pues asegura que viene por la titularidad.

“Por dicha hay mucha competencia, eso hace que todos suban el nivel que nadie se duerma, el que se duerme se puede ver perjudicado, pues todos están con ganas de jugar y siempre es un nivel alto, hay que competir sanamente y buscar un puesto para jugar. Voy a pelear por ese puesto con todo”, manifestó.

De momento, Rojas se perfila a estar en el banquillo, pero no descarta poder ingresar ante la "canarinha" y poder así cumplir su sueño de enfrentar a Vinicius Jr, Endrik o Rodrigo, jóvenes que soñaron estar en este evento solo unos años atrás que él.