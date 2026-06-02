“Yo sé lo que es comer de la basura, dormir en las calles y aguantar frío”

Ideal Palacios Martínez, de 38 años, encontró en la solidaridad una forma de transformar vidas. Al menos dos veces por semana recorre distintos sectores de Pavas y del centro de San José para ayudar a personas en condición de calle, llevando consigo una pequeña maleta con herramientas para realizar cortes de cabello, además de alimentos y ropa para quienes más lo necesitan.

La labor social de Palacios se ha dado a conocer a través de las redes sociales, donde comparte historias de las personas que encuentra en su camino.

Durante sus recorridos, ofrece cortes de cabello y arreglo de barba de manera gratuita, con el objetivo de devolver dignidad y bienestar a quienes viven en las calles.

“Yo les ofrezco una ayuda, una labor que hago con amor y empatía, que es darles algo de comer, vestirlos y hacerles un corte de cabello”, explicó Palacios. El voluntario asegura que cada acción representa una oportunidad para transmitir esperanza y demostrar que todavía existen personas dispuestas a tender una mano.

Según relató, su motivación nace de la fe y del deseo de inspirar a otras personas a involucrarse en causas sociales.

“Lo hago para inspirar y para que otras generaciones agarren este bonito ejemplo de que tenemos un Dios verdadero, un Dios de amor y un Dios de misericordia”, manifestó.

La historia de Palacios tiene un componente profundamente personal. Antes de convertirse en voluntario, vivió durante dos años en condición de calle. Esa experiencia le permitió conocer de primera mano las dificultades que enfrentan quienes carecen de un hogar y luchan diariamente por sobrevivir.

“Yo también sé lo que es comer de la basura, dormir en las calles y aguantar frío”, recordó.

Por ello, mantiene vivo el sueño de crear algún día un albergue para personas sin hogar, un espacio donde puedan encontrar apoyo, acompañamiento y una nueva oportunidad para reconstruir sus vidas.



