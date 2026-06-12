“Volvamos a creer en nuestro sabor”: la campaña de Banquete que celebra el fútbol y la unión familiar

“Volvamos a creer en nuestro sabor” es la nueva campaña de Banquete para todos esos apasionados del fútbol. Esta iniciativa busca celebrar esos momentos que unen a los costarricenses alrededor del fútbol, la comida y las experiencias compartidas.

Banquete invita a las personas a vivir la emoción de la temporada futbolera desde una experiencia participativa que combina premios y oportunidades para acercarse a uno de los eventos deportivos más esperados del mundo.

La campaña también incorpora un componente participativo que permitirá a las personas involucrarse activamente en esta temporada futbolera a través de la plataforma www.somoslasalsa.com.

Allí podrán conocer más sobre la iniciativa y registrar los números de lote de los productos participantes para formar parte de las distintas dinámicas y sorteos contemplados dentro de la campaña.

Además, las personas podrán optar por distintos premios que buscan reconocer y celebrar la participación de quienes viven con entusiasmo esta temporada futbolera, fortaleciendo el vínculo entre la marca y los momentos que reúnen a familiares y amigos alrededor del deporte.

La promoción estará vigente del 15 de abril al 15 de julio de 2026 y permitirá a las personas registrar múltiples participaciones a través de los productos participantes de la marca, siguiendo la mecánica establecida en el reglamento oficial.

Esta campaña busca reconocer el papel que el fútbol sigue teniendo como espacio de encuentro y celebración, invitando a las personas a participar de una iniciativa que combina tradición, pasión deportiva y experiencias compartidas.

“Volvamos a creer en nuestro sabor es una invitación a disfrutar esos momentos que hacen especial al fútbol. Queremos que las personas se reúnan, compartan y vivan esta temporada con el entusiasmo que caracteriza a los aficionados, mientras forman parte de una campaña que celebra la pasión por el fútbol y premia la participación de quienes comparten esta afición”, señaló María José Bolaños, gerente de marca y comunicación de Banquete.

Las personas interesadas pueden encontrar más información sobre la dinámica, productos participantes y reglamento completo en las páginas de la marca.