¿Va para Expomóvil 2026? El BN le pone el crédito casi en la mano

La experiencia de adquirir vehículo en Expomóvil 2026 continúa atrayendo a cientos de visitantes al Centro de Eventos Pedregal, donde el Banco Nacional (BN) destaca con su propuesta de financiamiento ágil y accesible. Desde su stand, la entidad invita a aprovechar la feria para ver opciones, comparar y tomar decisiones informadas en pocas horas.

Leticia Arguedas, directora de experiencia de marca del BN, recomienda a quienes aún no han ido que se acerquen a la exposición y visiten el stand del banco. “En una o dos horas puede conocer todo lo disponible en el mercado y, con solo su cédula, nosotros podemos realizar un análisis completo para que esté más cerca de estrenar vehículo”, explicó.

Como parte de los beneficios, quienes formalicen su crédito durante la feria recibirán un Quick Pass gratuito, lo que les permitirá moverse con más facilidad desde el primer día. Además, participarán automáticamente en el sorteo de 10 premios de ₡1.000.000 cada uno, pensados para complementar la experiencia de estrenar carro.

El Banco Nacional también mantiene condiciones competitivas tanto en colones como en dólares, lo que abre opciones para distintos perfiles de clientes. Con estas facilidades, la institución busca acompañar a las personas durante el proceso de compra, haciéndolo más sencillo, rápido y conveniente dentro de la experiencia que ofrece Expomóvil 2026.