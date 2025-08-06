Universidad Central te espera en EXPO U

La Universidad Central se hace presente en EXPO U con una propuesta académica sólida, diversa y enfocada en las necesidades reales de los jóvenes costarricenses.

Además del acompañamiento académico, psicológico y vocacional, la institución pone a disposición de los estudiantes múltiples opciones de financiamiento.



Visitar el stand de la Universidad Central en EXPO U es una oportunidad para conocer de cerca todo lo que la institución ofrece y recibir orientación personalizada para elegir el camino correcto.



ExpoU 2025 le espera este miércoles 6 y jueves 7 de agosto en el Centro de Eventos Pedregal en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, la entrada es completamente gratuita.

¡No olvide visitar el Stand de la Universidad Central!