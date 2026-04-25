Último fin de semana de la Expomóvil 2026: así puede salir con carro nuevo desde Pedregal

Este es el último fin de semana de la Expomóvil 2026, y si su meta es estrenar carro, aún está a tiempo de acercarse al Centro de Eventos Pedregal. En el stand del BAC encontrará múltiples beneficios diseñados para facilitar su compra, como parte de la campaña “Es aquí donde empieza”.

La propuesta del banco se enfoca en un proceso simple, ágil y completamente digital. Durante la feria, los visitantes cuentan con el acompañamiento de ejecutivos especializados que brindan asesoría personalizada en cada paso.

Pero, ¿Qué se necesita para obtener la aprobación inmediata de su crédito?

Además del financiamiento prendario, BAC ofrece la modalidad de leasing, un esquema en el que la entidad adquiere el vehículo y el cliente lo utiliza mediante el pago de cuotas mensuales, con condiciones flexibles que se adaptan a sus necesidades.