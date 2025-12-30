Top cinco de suplementos para el 2026: la fórmula natural para empezar el año con salud y energía

Iniciar un año suele venir acompañado de un propósito claro: cuidar mejor la salud. Sin embargo, ante la amplia oferta de suplementos en el mercado, la pregunta es inevitable: ¿por dónde empezar? Con ese objetivo nace el espacio Naturalmente Saludable, presentado por Millenium Natural Systems, que en esta edición ofrece una guía clara y profesional sobre los cinco suplementos esenciales para el 2026, de la mano de la nutricionista Natalia Muñoz.

La especialista destaca como infaltables la ashwagandha, el omega 3 y el magnesio, suplementos que cumplen funciones clave en el manejo del estrés, la inflación y el descanso. La ashwagandha, un adaptógeno natural, ayuda a regular los niveles de cortisol, favoreciendo una mejor tolerencia al estrés y, en muchas casos, un sueño más reparador. Su consumo debe ser responsable, con pausas cada cierto tiempo para evaluar sus efectos en el organismo.

El omega 3, ampliamente reconocido por su efecto antiinflamatorio, contribuye al control de triglicéridos y colesterol, y se potencia cuando se combina con actividad física regular.

En cuanto al magnesio, especialmente en su forma de citrato, se posiciona como un aliado del descanso y la relajación muscular, ideal para quienes buscan mejorar la calidad del sueño. Puede combinarse con el omega 3 sin incovenientes, siempre respetando los horarios y las recomendaciones nutricionales.

A este trío se suman la vitamina D y el colágeno, que completan el top cinco para el 2026. La vitamina D es especialmente relevante en Costa Rica, donde, pese a ser un país tropical, gran parte de la población presenta niveles bajos debido al uso de bloqueador y a la limitada exposición solar. La suplementación, consumida preferiblemente en la mañana y acompañada de una fuente de grasa saludable, se vuelve una herramienta fundamental. El colágeno, por su parte, aporta beneficios tanto estéticos como funsionales, favoreciendo la salud articular y apoyando a quienes desean iniciar el año con mayor actividad física.

Natalia Muñoz concluye que, si bien el ideal es integrar los cinco suplementos, una combinación base de omega 3, magnesio y vitamina D constituye un paquete poderoso para desinflamar, mejorar el descanso y fortalecer múltiples funciones del cuerpo. Una guía clara, necesaria y oportuna para quienes buscan que el cuidado de su salud se note, por dentro y por fuera, durante todo el 2026.