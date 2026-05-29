Tiendas ekono inaugura su tienda número 41 en Santa Ana con cafetería y centro de belleza
La marca costarricense abrió oficialmente este viernes 29 de mayo su nueva sucursal en Santa Ana Trade Center, Ruta 27, fortaleciendo su expansión en el oeste de la capital.
La nueva sucursal abrió oficialmente sus puertas este viernes 29 de mayo. Esta nueva apertura representa un paso más en la evolución de la marca y reafirma su compromiso de acercar moda, calidad e innovación a las familias costarricenses.
Como parte de esta renovación, la tienda incorpora una cafetería y un centro de belleza de marca propia, donde las clientas podrán acceder a servicios como manicure, cuidado del cabello y otros tratamientos estéticos.
La empresa, 100% costarricense, cuenta actualmente con 41 tiendas en todo el país y una plataforma en línea que amplía su alcance a más hogares.
La propuesta de ekono busca combinar calidad, tendencias, innovación y ahorro en categorías como moda, decoración, belleza, mascotas y productos de consumo diario.