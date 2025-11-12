“Ta barato, dame dos”: el secreto para llenar su alacena gastando menos

“Ta barato, dame dos” ya llegó a Megasuper y se extenderá durante todo el mes de noviembre.

Los consumidores podrán encontrar una amplia variedad de productos participantes, desde abarrotes y enlatados, carnes, frutas y verduras, hasta artículos de limpieza, alimento para mascotas y cuidado personal; todos con promociones que simplemente no se pueden dejar pasar.

Con esta iniciativa, Megasuper continúa fortaleciendo su promesa de ser el supermercado preferido por los costarricenses.

La campaña “Ta barato, dame dos” refleja el crecimiento y compromiso de Megasuper con sus clientes, ampliando su presencia en todo el país y ofreciendo más opciones de compra tanto en tiendas físicas como en línea, reafirmando que en Megasuper, el ahorro se nota.

