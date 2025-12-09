Sinfonía de los Sueños: la carroza del Banco Nacional que iluminó Alajuela Brilla 2025

El Banco Nacional deslumbró con su carroza en Alajuela Brilla 2025 en compañía de BNito y cautivó los corazones de las familias costarricenses alrededor de la unión familiar, la alegría y el brillo de la Navidad.

La carroza “Sinfonía de los Sueños”, con diversos animalitos que se reúnen para tocar en una misma orquesta, nos invita a creer que juntos podemos componer maravillas, construir historias llenas de luz y tocar la música que impulsa al mundo hacia adelante. Es un recordatorio de que la verdadera magia ocurre cuando caminamos y soñamos en conjunto.



Con actividades como esta la entidad financiera reafirma su compromiso de impulsar celebraciones navideñas familiares que sean accesibles para todos los costarricenses y como parte de ese espíritu de unión, las figuras de la carroza del BN serán donadas a diferentes escuelas de la zona de Alajuela, para que la magia continúe inspirando a más niños y niñas.