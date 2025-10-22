Reloj inteligente ideal para ciclistas: conozca aquí cuál es su nueva función

El HUAWEI WATCH GT 6 ya se encuentra en Costa Rica. Esta serie es ideal para ciclistas, por sus funciones avanzadas y diseño resistente.

Además, integra el sistema TruSense System, un ecosistema de sensores y algoritmos de salud avanzados: mide la saturación de oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca, temperatura de la piel, calidad del sueño y es compatible con la app HUAWEI Salud.



La gran novedad para los amantes del ciclismo es que, por primera vez, un reloj inteligente incorpora potenciómetro para ciclismo, una función que transforma la manera de entrenar sobre dos ruedas (ver video adjunto).



El HUAWEI WATCH GT 6 es totalmente compatible con iOS y Android. Además, todos los modelos cuentan con 2 años de garantía.



El HUAWEI WATCH GT 6 Pro lo puede encontrar en color negro, HUAWEI WATCH GT 6 de 46 mm: está disponible en color negro y verde, mientras que el HUAWEI WATCH GT 6 de 41 mm está en color morado.



Esta serie está disponible en kölbi y tiendas de electrodomésticos. Los precios van desde los 139.900 colones.