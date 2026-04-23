Recta final en Expomóvil 2026: Banco Nacional impulsa opciones ecoamigables

Expomóvil 2026 entra en su recta final en el Centro de Eventos Pedregal, y el Banco Nacional (BN) hace un llamado a las personas que aún no han visitado la feria para que se acerquen y aprovechen las opciones de financiamiento disponibles antes de su cierre.﻿

Desde el stand de la entidad, Leticia Arguedas, directora de experiencia de marca del BN, destacó que este es el momento ideal para tomar decisiones informadas: “Todavía hay tiempo de venir, comparar opciones y salir con una respuesta clara. En poco tiempo pueden conocer alternativas y avanzar en el proceso para estrenar vehículo con acompañamiento especializado”, señaló.



Uno de los puntos destacados de la oferta del BN en esta edición son las condiciones especiales para vehículos ecoamigables, que incluyen opciones de financiamiento competitivas dentro del portafolio de la entidad, con facilidades diseñadas para incentivar la movilidad sostenible. Estas alternativas se complementan con asesoría personalizada y condiciones preferenciales según el perfil del cliente y el tipo de vehículo.



Con estas iniciativas, el Banco Nacional refuerza su compromiso de facilitar el acceso a vehículos más eficientes y sostenibles, al tiempo que invita a los visitantes a no dejar pasar la oportunidad de acudir a Expomóvil 2026 antes de su cierre y aprovechar las opciones disponibles en la feria.