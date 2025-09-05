¿Quiere cambiar su iPhone? Setiembre es el mes perfecto para comprar uno con descuento

iShop celebra su aniversario con grandes descuentos en todos sus productos Apple.

Si usted es amante de la tecnología, esta es la oportunidad perfecta para renovar sus dispositivos.

Durante todo el mes, iShop premia la fidelidad de sus clientes con beneficios exclusivos y hasta la posibilidad de ganar productos Apple en una rifa especial.

Además, con el programa Trade In, puede entregar su dispositivo usado y recibir un descuento en la compra de un nuevo iPhone, Mac, iPad o Apple Watch.

iShop cuenta con 16 tiendas en todo el país y también con plataforma en línea en cr.tiendasishop.com.