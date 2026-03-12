'Programadas': el cortometraje que invita a las mujeres a reconocer su propio valor

El programa BN Mujer del Banco Nacional, en el marco del Día Internacional de la Mujer, presenta el cortometraje Programadas, una pieza audiovisual que busca visibilizar el síndrome de la impostora, una realidad que lleva a muchas mujeres a cuestionar sus propios logros y capacidades.

La producción invita a reflexionar sobre cómo frases y creencias socialmente construidas han limitado el desarrollo personal y profesional femenino.



La historia sigue a Sofía, interpretada por la actriz Adriana Álvarez, quien enfrenta sus inseguridades frente al espejo mientras cuestiona esas voces internas que durante años han sembrado dudas sobre su potencial. Dirigido por Laura Baumeister y producido por Rossana Baumeister, el cortometraje transmite un mensaje sobre el poder transformador de las mujeres cuando reconocen su propio valor.

Como parte de esta iniciativa, durante marzo el público puede ver el cortometraje de forma gratuita en el Cine Magally antes de la proyección de las películas. Además, la producción forma parte de las acciones de BN Mujer para impulsar la autoestima, el liderazgo y la autonomía económica femenina en Costa Rica.