Ópticas Visión presenta la nueva colección ARNETTE SS25: YOU DO YOU

Ópticas Visión presentó la nueva colección ARNETTE SS25: YOU DO YOU, una propuesta que invita a elegir su propia aventura y a expresarse sin reglas, con diseños que mezclan estilo urbano, nostalgia Y2K y compromiso con la sostenibilidad.



La colección abre espacio a estilos versátiles y atléticos, creados para integrarse fácilmente en la rutina diaria con un sello de autenticidad. ARNETTE se mantiene fiel a su espíritu innovador, empujando los límites de la creatividad a través de siluetas futuristas y materiales alternativos que promueven un futuro más responsable.



Algunos modelos están fabricados con aros de nylon biodegradables y detalles de biogoma, lo que permite a los usuarios reflejar sus valores sin dejar de lado la originalidad y el diseño.



Entre las propuestas destacan:



• Bubblewrap AN4353: inspirado en el espíritu urbano de los 90, con un diseño envolvente y aerodinámico en nylon bio basado. Sus lentes espejo y polarizados refuerzan un estilo monocromático moderno con un aire deportivo.



• Derail AN7276U: armazones cuadrados ligeros en nylon bio basado, que combinan comodidad y versatilidad. Su diseño sutilmente envolvente se adapta al día a día gracias a bisagras flexibles y varillas ajustables, con el distintivo logotipo ARNETTE en el costado.



Con esta propuesta, ARNETTE reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la creatividad, ofreciendo alternativas que reflejan un estilo auténtico y responsable.



Más información en: arnette.com