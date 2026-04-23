Nuevo Suzuki eVitara marca el inicio de la era eléctrica en la marca

Suzuki presenta el nuevo eVitara, su primer modelo 100% eléctrico, marcando un avance en su transición hacia nuevas tecnologías. El lanzamiento responde a la demanda de movilidad más eficiente y ofrece una opción moderna y versátil para el mercado costarricense.

El Suzuki eVitara ofrece una autonomía de hasta 428 kilómetros gracias a su batería de 61 kWh, combinando eficiencia con una conducción ágil y silenciosa. Incorpora tecnología como pantallas digitales, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico y sistema de sonido premium, además de distintos modos de manejo para adaptarse al estilo del conductor.

En seguridad, integra un completo paquete de asistencias avanzadas como control crucero adaptativo, cámara 360°, monitor de punto ciego y siete airbags.



Con este modelo, Suzuki refuerza su apuesta por la innovación y la electrificación en Costa Rica, ofreciendo un SUV moderno, versátil y alineado con las nuevas tendencias de movilidad. El eVitara busca posicionarse como una opción atractiva para quienes buscan tecnología, eficiencia y sostenibilidad en un solo vehículo.