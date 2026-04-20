Nueva tecnología REEV llega a Costa Rica con tres modelos electrificados de Changan

Changan, de la mano de Inchcape Costa Rica, anuncia oficialmente la llegada al mercado costarricense de su avanzada tecnología REEV, marcando un hito en la transición hacia una movilidad más limpia, eficiente y adaptada a las necesidades reales de los conductores.

En esta nueva etapa, la marca presenta tres modelos clave equipados con tecnologías electrificadas de última generación.



Con este lanzamiento, la marca reafirma su compromiso con la innovación, la tecnología y el desarrollo de soluciones de movilidad inteligente para el mercado costarricense.

Changan es uno de los fabricantes de vehículos más grandes de China, con más de 160 años de historia y presencia en más de 60 países.

