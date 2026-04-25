Megasuper y el Banco de Alimentos se unen contra el hambre en Costa Rica

Corporación Megasuper anuncia una alianza estratégica con el Banco de Alimentos de Costa Rica para impulsar acciones concretas en la lucha contra el hambre, habilitando sus supermercados como centros de acopio de alimentos de primera necesidad. La iniciativa arrancará con 42 puntos de recolección en todo el país, con el objetivo de facilitar a los costarricenses la donación de productos que serán destinados a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

En una segunda etapa, el programa se ampliará a 84 supermercados a nivel nacional, fortaleciendo el alcance de esta red solidaria. Los alimentos recolectados serán canalizados por el Banco de Alimentos, organización sin fines de lucro encargada de distribuirlos a comunidades y organizaciones sociales que atienden a personas en situación de pobreza. Esta acción forma parte de la estrategia de sostenibilidad de Megasuper, alineada con prácticas ASG que buscan generar un impacto positivo en las comunidades.



La iniciativa cobra relevancia en un contexto donde, según datos del INEC, más de 900 mil personas viven en condición de pobreza en Costa Rica. En línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, Hambre Cero, esta alianza promueve el trabajo conjunto entre el sector privado y organizaciones sociales para avanzar hacia una sociedad más solidaria, con mayores oportunidades de acceso a una alimentación digna para todos.