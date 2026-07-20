Mabe apuesta por un mejor servicio posventa

Mabe Costa Rica fortalece su servicio posventa como parte de su compromiso con los consumidores. La empresa busca mejorar de forma continua sus procesos de atención, seguimiento y soporte técnico para ofrecer soluciones oportunas a los hogares costarricenses.

La compañía destaca que el servicio posventa se ha convertido en un factor clave para generar confianza, ya que permite brindar diagnósticos, gestionar repuestos originales y acompañar a los clientes durante los procesos de garantía y mantenimiento de sus electrodomésticos.



Mabe Costa Rica reafirma su objetivo de mantener una relación de confianza a largo plazo con los hogares costarricenses, basada no solo en la calidad de sus productos, sino también en el respaldo que ofrece después de la compra.



Los canales oficiales de Mabe Costa Rica son: