Lujo sostenible en Costa Rica: descubra todo lo que ofrece el Avatr 11 2026

Changan presenta oficialmente el nuevo Avatr 11 2026, un SUV eléctrico de alta gama desarrollado en alianza con CATL y Huawei.

Este modelo llega para clientes que buscan diseño, tecnología avanzada y alto nivel de confort, sin emisiones.

El Avatr 11 2026 combina diseño vanguardista desarrollado en Alemania, llantas de 21 pulgadas y tecnología LED, con un interior totalmente digital que incluye tres pantallas, conectividad 4G, audio Meridian y acabados premium como cuero Nappa y asientos con función gravedad cero. Incorpora una batería de 90,38 kilovatio-hora que ofrece hasta 575 kilómetros de autonomía (NEDC), carga rápida del 30% al 80% en 15 minutos y un completo paquete de seguridad con seis airbags y 20 asistencias avanzadas a la conducción.



Con la introducción de Avatr 11, Changan fortalece su portafolio de nuevas energías en Costa Rica, apuntando a un segmento premium que demanda innovación, alto nivel tecnológico y movilidad sostenible.

