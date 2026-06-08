Lo que nunca debería aplicar en las encías de un bebé cuando le salen los dientes

La aparición de los primeros dientes, generalmente alrededor de los seis meses de edad, marca una etapa importante en el desarrollo de los bebés. Además de coincidir con el inicio de la alimentación complementaria, este proceso puede provocar inflamación e irritación en las encías, generando molestias que afectan el bienestar de los pequeños.

Durante una entrevista en el programa Buen Día, la odontóloga Valeria Villafranca explicó que no todos los niños presentan síntomas durante la erupción dental, aunque algunos pueden experimentar dolor significativo.

La especialista también aclaró que la dentición no causa directamente diarreas, vómitos o fiebre alta, como comúnmente se cree.