Lo que debe revisar antes de firmar un crédito de vivienda en ExpoConstrucción

Desde Expoconstrucción 2026, en el stand del Banco Nacional, Leticia Arguedas, directora de Experiencia de Marca de la entidad, compartió algunas recomendaciones financieras para quienes visitan por primera vez esta feria y buscan avanzar hacia el sueño de tener casa propia.

Arguedas señaló que uno de los principales consejos es revisar con atención los detalles de las ofertas de financiamiento disponibles: “Es importante consultar el plazo, cuál será la cuota, qué incluye esa cuota y si existen costos o gastos adicionales asociados a la obtención del crédito”, explicó.



La representante indicó que, en el caso del Banco Nacional, los visitantes podrán conocer una oferta que integra prácticamente todos los costos dentro de una sola cuota, lo que facilita la comprensión del financiamiento.



Además, destacó que asistir a Expoconstrucción permite a las personas recibir asesoría directa de expertos que les explicarán cómo funciona el crédito BN Vivienda y cómo iniciar el proceso según sus necesidades y proyectos de vida.



Como incentivo adicional, todas las personas que formalicen su crédito con el Banco Nacional durante la feria participarán por tres menajes de hogar valorados en hasta dos millones de colones cada uno.



Expoconstrucción 2026 se realiza en el Centro de Eventos Pedregal y estará abierta al público hasta este domingo 8 de marzo. Allí, los visitantes pueden acercarse al stand del Banco Nacional para recibir asesoría y conocer las opciones de financiamiento disponibles.