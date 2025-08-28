Llega a Costa Rica uno de los mezcales más premiados del mundo

Las mezcalitas están en auge en Costa Rica, y ahora los amantes del mezcal tienen más razones para celebrar. Tres de las líneas más premiadas de México llegan al país de la mano de Casa Armando y Habla Bebidas con destilados 100% agave.

En la planta de Casa Armando, ubicada en Oaxaca, se utiliza exclusivamente agave espadín 100%, una planta que requiere entre seis y ocho años para madurar. Durante su crecimiento, algunas matas pueden ser colonizadas por un peculiar gusano, considerado plaga por muchos, pero también muy apreciado en la tradición mezcalera.



Mezcales Casa Armando nació hace casi 20 años en Oaxaca y hoy tiene presencia en más de 70 países, consolidándose como una marca reconocida por su calidad a nivel internacional.



Mezcales Casa Armando lidera en sostenibilidad, cuidando el medio ambiente y preservando la tradición del mezcal. Desde el cultivo responsable hasta la destilación limpia, su modelo incluye prácticas ecoamigables, apoyo a comunidades rurales y promoción del talento local en Oaxaca.