Liberty y Securitas lanzan Liberty Guardián

Liberty y Securitas se unieron para lanzar Liberty Guardián, un nuevo servicio de seguridad inteligente único en el país que integra conectividad, videovigilancia, monitoreo profesional y soporte especializado en una sola solución.

Cada solución inicia con una asesoría especializada para identificar las necesidades de cada vivienda, seguida de la instalación profesional, la configuración de los equipos, la capacitación para que cada familia aproveche al máximo todas sus funcionalidades y el soporte técnico continuo.



Las personas interesadas pueden solicitar más información o contratar el servicio llamando al 1693, escribiendo al WhatsApp 6311-1693 o ingresando a www.libertycr.com.