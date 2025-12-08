LCI VERITAS abre sus puertas para Entregas Colegiadas del III Cuatrimestre 2025

LCI VERITAS presenta las Entregas Colegiadas del III Cuatrimestre 2025, del 3 al 12 de diciembre. Durante estos días, el campus se llenará de exhibiciones, defensas públicas y proyectos finales que muestran la creatividad e innovación de sus estudiantes (ver video adjunto).

Las Entregas Colegiadas se llevarán a cabo en el Campus de la Universidad LCI VERITAS, ubicado un kilómetro al oeste de Casa Presidencial.



Además, como parte de las Entregas Colegiadas, la Escuela de Moda realizará su Pasarela de Proyecto de Grado 2025, titulada “Manifiesto Somos”, el próximo 17 de diciembre a las 7 p. m. en el Museo de Arte Costarricense.

Para inscribirse y asistir a la Pasarela debe reservar su espacio ingresando a www. veritas.lcieducation.com/es y en la pestaña de Eventos Somos Manifiesto, rellenar el formulario.



Para más información puede llamar al teléfono 4010-5656 o escribir al correo [email protected].