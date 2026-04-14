Las marcas enfrentan un nuevo reto en Costa Rica

La Cámara de Comercio de Costa Rica presentará la Guía del Consumidor 2026, el estudio más amplio sobre comportamiento de compra en el país, el cual advierte un deterioro en la relación entre consumidores y marcas.

El análisis, elaborado por White Rabbit, abarca más de 40 categorías y 600 marcas, ofreciendo una visión integral del mercado.



Ante este panorama, la Cámara de Comercio destaca el valor estratégico del estudio para la toma de decisiones empresariales. La investigación no solo identifica los principales puntos de fricción, sino que también aporta claves para reconstruir la confianza, en un entorno donde el reto ya no es solo vender, sino fortalecer la relación con los clientes.

Si desea asistir a la presentación de la Guía del Consumidor, puede adquirir sus entradas en el sitio web www.camaradecomerciocr.com. El costo es de ₡35.000 para personas asociadas y ₡40.000 para no asociadas a la Cámara de Comercio.

La actividad se realizará el próximo 28 de abril, de 9 a. m. a 1 p. m., en el auditorio de la Estación de Bomberos F5, en Santo Domingo de Heredia.