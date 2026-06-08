La música como escudo: Banda de Tibás transforma vidas y aleja a jóvenes de la violencia

La Banda Municipal de Tibás cumplió recientemente 10 años de existencia, una década en la que ha llevado música, baile y cultura a la comunidad, pero también ha desempeñado una importante labor social al brindar alternativas positivas a jóvenes que viven en zonas vulnerables del cantón.

La agrupación trabaja activamente en la recuperación de espacios públicos y en la integración de personas provenientes de sectores que históricamente han sido señalados como focos de violencia. Según sus integrantes, el objetivo es ofrecer un entorno seguro donde los participantes puedan desarrollar sus talentos y enfocar sus energías en actividades que aporten a su crecimiento personal y al bienestar de la comunidad.

Actualmente, la banda está conformada por 135 integrantes con edades que van desde los 12 hasta los 64 años, convirtiéndose en un proyecto inclusivo que reúne a niños, jóvenes y adultos bajo una misma pasión por la música y el arte.

Para muchos de sus miembros, formar parte de la agrupación representa una oportunidad para alejarse de los problemas cotidianos, fortalecer la disciplina y encontrar un espacio de convivencia positiva. Los ensayos y presentaciones se han convertido en una vía para canalizar esfuerzos y construir sentido de pertenencia hacia el cantón.

La banda fomenta valores como el compromiso, el trabajo en equipo y la perseverancia. Sus integrantes destacan que cada presentación es una oportunidad para representar con orgullo a Tibás y demostrar el impacto positivo que puede tener la cultura en la sociedad.

Con diversas actividades programadas durante el año, la Banda Municipal de Tibás mantiene la mirada puesta en uno de sus grandes objetivos: participar por quinta ocasión en el Festival de la Luz de San José, llevando su talento y su mensaje de transformación a miles de espectadores.



