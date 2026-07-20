Jupema recibe el Quality Achievements Award 2026

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) respalda, desde 1958, a quienes dedican su vida a enseñar. Ahora, esa labor fue reconocida a nivel internacional al recibir el Quality Achievements Award 2026, otorgado en Bruselas por la European Society for Quality Research, un galardón que solo obtuvieron 49 organizaciones de 41 países.

El reconocimiento se sustenta en resultados concretos: entre 2021 y 2025, el fondo del Régimen de Capitalización Colectiva creció un 59,18%, alcanzó un rendimiento actuarial del 10%, muy por encima de la meta del 5,89%, y cumplió el 95% de su Plan Estratégico.

Además, Jupema benefició a cerca de 49 mil personas con programas de bienestar y mantiene presencia en todo el país con 12 sucursales y una unidad móvil.



A este premio se suman certificaciones y reconocimientos obtenidos en los últimos años, entre ellos Great Place to Work, la certificación de la Asociación Internacional de la Seguridad Social y el Galardón de Excelencia Ambiental. Para la institución, estas distinciones reflejan una gestión basada en la innovación, la mejora continua y el compromiso con brindar un servicio de calidad a las personas afiliadas y pensionadas.

