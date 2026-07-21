Jupema es galardonada con prestigioso reconocimiento internacional

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) recibió el Quality Achievements Award 2026 en Bruselas, un reconocimiento internacional otorgado por la European Society for Quality Research a solo 49 organizaciones de 41 países.

El premio destaca resultados como el crecimiento del 59,18% del fondo del Régimen de Capitalización Colectiva entre 2021 y 2025.



Este galardón se suma a otros reconocimientos obtenidos por Jupema, como Great Place to Work, la certificación de la Asociación Internacional de la Seguridad Social y el Galardón de Excelencia Ambiental, que respaldan su compromiso con la calidad y la mejora continua.