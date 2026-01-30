Jubilados del Magisterio impulsan proyecto de ley para proteger fondos de pensiones

Miles de jubilados del Magisterio Nacional denuncian que sus pensiones han sido injustamente catalogadas como “de lujo”, pese a que durante su vida laboral cotizaron entre un 5% y un 16% de sus salarios.

La Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA) señala, además, que el fondo autónomo al que aportaron ya no existe.

Como parte de su lucha, presentan un nuevo proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa que castiga con cárcel la malversación de los fondos de pensiones (ver video adjunto).



Si usted quiere conocer más detalles de este proyecto y de las luchas lideradas por esta organización de pensionados, puede ingresar a la página jubiladosenaccion.com.