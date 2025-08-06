EN VIVO

Holcim Costa Rica presenta su primer Reporte de Sostenibilidad

La empresa líder en construcción sostenible detalla sus avances en 2024 y fija ambiciosas metas al 2030 en emisiones, energía, biodiversidad y uso de agua.

Por Brenda Calvo |6 de agosto de 2025, 17:45 PM

Holcim Costa Rica presentó su primer Reporte de Sostenibilidad, el cual recopila las principales acciones y resultados alcanzados durante 2024.

El modelo de trabajo de Holcim Costa Rica se sustenta en cuatro pilares fundamentales.

Entre sus metas al 2030 destacan alcanzar la reducción del 32% de emisiones de carbono en sus operaciones en la planta de cemento, la disminución del 5% en consumo eléctrico, la reducción del 21% en emisiones logísticas, el logro de un impacto neto positivo en biodiversidad y la disminución del uso de agua fresca.

Holcim Costa Rica es la empresa líder en construcción sostenible del país, con más de 60 años de trayectoria.

