Holcim Costa Rica presenta su primer Reporte de Sostenibilidad

Holcim Costa Rica presentó su primer Reporte de Sostenibilidad, el cual recopila las principales acciones y resultados alcanzados durante 2024.

El modelo de trabajo de Holcim Costa Rica se sustenta en cuatro pilares fundamentales.



Entre sus metas al 2030 destacan alcanzar la reducción del 32% de emisiones de carbono en sus operaciones en la planta de cemento, la disminución del 5% en consumo eléctrico, la reducción del 21% en emisiones logísticas, el logro de un impacto neto positivo en biodiversidad y la disminución del uso de agua fresca.

Holcim Costa Rica es la empresa líder en construcción sostenible del país, con más de 60 años de trayectoria.