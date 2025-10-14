¿Hace cuánto no apaga el teléfono para compartir de verdad con los suyos?

En medio de la rutina, las pantallas, el corre-corre de cada día, a veces olvidamos lo más importante: conectarnos con quienes más queremos. Por eso nace “Conéctate con los que más quieres” y su mensaje sencillo, pero poderoso: hagamos una pausa, apaguemos un rato los dispositivos y volvamos a mirarnos a los ojos.

En tiempos donde todo pasa por una pantalla, esta campaña nos recuerda el valor de una conversación sincera, de una risa compartida y de una tarde en familia sin interrupciones digitales.



La idea incluye herramientas sencillas, pero efectivas, como el “Kit de los buenos momentos”: un juego de cartas con preguntas y retos diseñados para provocar conversaciones de verdad.



Y no es casualidad que detrás de esta propuesta esté Cocoa Dulce, una marca con más de 50 años presente en los hogares costarricenses. Porque si hay un sabor que une, es ese que compartimos desde pequeños al probar taza de chocolate caliente.



Cocoa Dulce hace un llamado a reconectar, a recordar que el tiempo en familia, entre amigos, con los que nos importan… no se mide en likes, sino en recuerdos que se quedan para siempre.



“Conéctate con los que más quieres”, porque los mejores momentos no necesitan wifi, necesitan Cocoa Dulce.