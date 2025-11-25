Habilidades del Presente

Hoy en día ya no basta con saber de números, dominar teorías o ser bilingüe. Habilidades como la negociación, la empatía y el trabajo en equipo dejaron de ser “las habilidades del futuro” y hoy son altamente valoradas en el mundo laboral.

¿Qué son las habilidades blandas y por qué son tan importantes hoy en día? Le hicimos esta pregunta a Marco Urbnia, Director General de la Universidad Hispanoamericana, la cual las está impulsando entre su población estudiantil (ver video adjunto)

