Grupo Montecristo crece 13% con enfoque sostenible

Grupo Montecristo presentó su segundo Reporte de Sostenibilidad, elaborado bajo estándares GRI, en el que destacó un crecimiento económico del 13% durante 2025 y superior al 50% en los últimos dos años.

El informe resalta el fortalecimiento de su División Salud que consolidó una red de 120 sedes, 2.300 colaboradores y 3.000 profesionales.



En el ámbito ambiental, Grupo Montecristo reafirmó su compromiso con la conservación, el reciclaje y el impulso de iniciativas de accesibilidad en parques nacionales.



Grupo Montecristo reafirma su compromiso de crecer con un impacto positivo, medible y sostenible.