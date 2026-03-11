Grecia vive un auge habitacional impulsado por su crecimiento económico

El crecimiento económico de Grecia está transformando su desarrollo habitacional. La consolidación de tres zonas francas, que ya generan más de 3.500 empleos y proyectan superar los 20.000, impulsa la llegada de familias y profesionales en busca de una mejor calidad de vida. En este contexto, Fusión Inmobiliaria destaca con más de 18 años de trayectoria en la zona con condominios en preventa, en construcción y con entrega inmediata.

La empresa suma más de dos mil propiedades entregadas y más de 10 proyectos desarrollados. Además, ofrece lotes desde ₡22 millones y la posibilidad de diseñarla a su gusto, en proyectos que cuentan con múltiples amenidades.



Como parte de esta oferta Fusión Inmobiliaria realizará un Open House este sábado 14 y domingo 15 de marzo en las oficinas de ventas de Fusión Inmobiliaria en Grecia. Para más información pueden comunicarse al teléfono 2495-6000 o visitar el sitio web fusioninmobiliariacr.com.