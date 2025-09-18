Formando líderes del futuro con excelencia académica y visión global

Preparar a los líderes del futuro es una responsabilidad que Blue Valley School asume con profundo compromiso. Tras su incorporación a Inspired Education Group y con metodologías pedagógicas de vanguardia, la institución potencia el aprendizaje profundo.

Blue Valley impulsa la excelencia académica, el arte y el deporte para que cada estudiante desarrolle su máximo potencial. En el área deportiva, destaca la incorporación de entrenadores de alto nivel.



Blue Valley School tiene claro que para aprender se requiere un ambiente sano y seguro, y esto es lo que se fomenta día a día entre todos los miembros de la comunidad mediante la comunicación abierta, la confianza y el respeto.



Al formar parte de Inspired, los estudiantes de Blue Valley School acceden a experiencias internacionales y Bachillerato Internacional que les abre puertas a universidades en todo el mundo.



Para más información, puede visitar: www.bluevalley.ed.cr, o al teléfono 2215-2204.