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Flores Volcán pasó de vender rosas a exportar 70 mil tallos semanales a EE.UU.

Su crecimiento refleja el impulso que reciben más de 140.000 pymes en el país gracias al financiamiento y acompañamiento del Banco Nacional.

Por Brenda Calvo 29 de abril de 2026, 13:33 PM

En las faldas del Volcán Irazú nació Flores Volcán, una pequeña empresa que comenzó produciendo rosas para el mercado nacional y que, con el paso de los años, logró consolidarse como exportadora hacia Estados Unidos. En 2016 incorporó la gerbera a su oferta productiva, y en 2021 sumó los lirios, ampliando su catálogo y su capacidad de competir en mercados internacionales.

Liderada por Jonathan Monge y Federico Chacón, hoy cuenta con dos hectáreas de gerbera hidropónica y produce entre 60.000 y 70.000 tallos semanales, consolidándose como un ejemplo de crecimiento sostenible y de impacto positivo en su comunidad. Al igual que esta empresa, unas 145.000 pymes reciben apoyo financiero y asesoría del Banco Nacional.

Al cierre de 2025, el Banco Nacional había destinado más de ¢1 billón en 140.000 operaciones de crédito, impulsando la inversión, la generación de empleo y el crecimiento de miles de negocios en todo el país.

El Banco Nacional reafirma su compromiso con las pymes mediante un acompañamiento integral y personalizado.

Para más información puede ingresar a www.bncr.fi.cr, al teléfono 2212-2000 o en cualquiera de las 152 oficinas del BN en todo el país.

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