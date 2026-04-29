Flores Volcán pasó de vender rosas a exportar 70 mil tallos semanales a EE.UU.
Su crecimiento refleja el impulso que reciben más de 140.000 pymes en el país gracias al financiamiento y acompañamiento del Banco Nacional.
En las faldas del Volcán Irazú nació Flores Volcán, una pequeña empresa que comenzó produciendo rosas para el mercado nacional y que, con el paso de los años, logró consolidarse como exportadora hacia Estados Unidos. En 2016 incorporó la gerbera a su oferta productiva, y en 2021 sumó los lirios, ampliando su catálogo y su capacidad de competir en mercados internacionales.
Al cierre de 2025, el Banco Nacional había destinado más de ¢1 billón en 140.000 operaciones de crédito, impulsando la inversión, la generación de empleo y el crecimiento de miles de negocios en todo el país.
El Banco Nacional reafirma su compromiso con las pymes mediante un acompañamiento integral y personalizado.
Para más información puede ingresar a www.bncr.fi.cr, al teléfono 2212-2000 o en cualquiera de las 152 oficinas del BN en todo el país.