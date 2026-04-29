Flores Volcán pasó de vender rosas a exportar 70 mil tallos semanales a EE.UU.

En las faldas del Volcán Irazú nació Flores Volcán, una pequeña empresa que comenzó produciendo rosas para el mercado nacional y que, con el paso de los años, logró consolidarse como exportadora hacia Estados Unidos. En 2016 incorporó la gerbera a su oferta productiva, y en 2021 sumó los lirios, ampliando su catálogo y su capacidad de competir en mercados internacionales.

Liderada por Jonathan Monge y Federico Chacón, hoy cuenta con dos hectáreas de gerbera hidropónica y produce entre 60.000 y 70.000 tallos semanales, consolidándose como un ejemplo de crecimiento sostenible y de impacto positivo en su comunidad. Al igual que esta empresa, unas 145.000 pymes reciben apoyo financiero y asesoría del Banco Nacional.