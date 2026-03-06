ExpoConstrucción ofrece alternativas de financiamiento para quienes buscan casa propia

Del 4 al 8 de marzo, el Centro de Eventos Pedregal se convierte en un punto clave para quienes desean iniciar o avanzar en su proyecto de vivienda. Durante la ExpoConstrucción 2026, el Banco Nacional presenta una oferta de financiamiento con condiciones especiales, asesoría cercana y beneficios diseñados para facilitar ese paso tan importante.

El financiamiento del BN permite desarrollar distintos proyectos: comprar casa, apartamento o lote, construir, remodelar o incluso cancelar pasivos relacionados con vivienda. También aplica para proyectos en desarrollos urbanísticos, vivienda ecoamigable, vivienda donde se combine residencia con actividad comercial y el programa de vivienda para todos, en el que el bono del BANHVI funciona como parte del aporte del crédito.



Durante la Expoconstrucción 2026 que finaliza el domingo 8 de marzo, el BN dispone de la siguiente oferta:

• Cuotas competitivas: en dólares desde los $8.55 por cada $1.000 y en colones desde ¢7.903 por millón.

• Hasta el 95% de financiamiento para su proyecto, lo que implica un aporte de solo el 5% por parte del cliente (sujeto a cumplimiento de perfil del cliente).

• Pólizas sobre las construcciones y de vida sin costo adicional, así se despreocupa de las renovaciones de los seguros y de costos adicionales por incrementos anuales, lo que representa un ahorro en la cuota del crédito durante todo el plazo.

Quienes visiten ExpoConstrucción podrán acercarse al

stand

del Banco Nacional para conversar directamente con sus ejecutivos. Ellos brindarán asesoría personalizada, escucharán cada caso y orientarán a los visitantes para encontrar la alternativa financiera que mejor se ajuste a sus necesidades.









Si está pensando en construir, comprar o remodelar su vivienda, la feria puede ser el momento ideal para dar el primer paso.