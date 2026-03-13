Expo Café Tarrazú 2026 reunirá a productores y amantes del café en una gran feria

El aroma profundo del café de altura volverá a convocar a productores, familias, turistas y amantes del grano en una nueva edición de Expo Café Tarrazú 2026, una feria que celebra la tradición cafetalera de una de las regiones más emblemáticas del país.

La actividad se realizará del 13 al 15 de marzo en el Estadio Hermanos Umaña Parra, donde el público podrá acercarse al mundo del café a través de experiencias que combinan tradición, conocimiento y encuentro comunitario.

Durante tres días, el evento ofrecerá cataciones, degustaciones y espacios para conocer de cerca el trabajo de los productores, quienes, con dedicación diaria, mantienen viva la cultura del café que ha dado reconocimiento internacional a Tarrazú.

El Banco Nacional participará como aliado comercial mediante su propuesta BN Territorio Tarrazú, una iniciativa que busca acercarse a las personas que sostienen la caficultura con su trabajo cotidiano, acompañándolas con soluciones financieras responsables y con una visión de triple impacto.

La feria también tendrá un componente cultural y festivo.

El sábado 14 de marzo a las 6:00 p.m., el público podrá disfrutar de un concierto del grupo Gaviota, como parte de la programación preparada para acompañar esta celebración del café costarricense.

Más que una feria, Expo Café Tarrazú 2026 se perfila como un espacio para compartir en familia, descubrir matices del café de altura y reconocer el esfuerzo de las comunidades que, cosecha tras cosecha, convierten este grano en uno de los mayores orgullos del país.