Ekono fortalece su crecimiento con la apertura de su tienda número 42





Tiendas ekono continúa su expansión con la apertura de su tienda número 42, en Escazú Village.

El nuevo establecimiento cuenta con 2.153 metros cuadrados y forma parte de la estrategia de crecimiento de la empresa, que cierra el primer semestre del año consolidando su presencia en el oeste de la Gran Área Metropolitana.

La nueva tienda incorpora el concepto más moderno de la marca, con espacios amplios, tecnología y una oferta que reúne moda, artículos para el hogar, decoración, cocina, productos para mascotas y consumo diario; además, los clientes podrán acceder a servicios como cafetería, centro de belleza, farmacia La Bomba y programas de beneficios que buscan mejorar la experiencia de compra.

El crecimiento de la cadena continuará durante el segundo semestre del año con la reinauguración de la tienda en Grecia, la remodelación integral de Alajuela Centro y nuevas temporadas comerciales.

La apertura en Escazú Village también generará 28 nuevos empleos, reafirmando el compromiso de la empresa con el desarrollo económico y la creación de oportunidades para el talento costarricense.