Decoración navideña de revista a precios accesibles: estas son las tendencias 2025



La Navidad ya llegó a Tiendas ekono con la colección navideña 2025, inspirada en la tradición y en las últimas tendencias decorativas. Estas propuestas buscan llenar de encanto y estilo cada rincón del país. Desde la sofisticación del Polo Norte y la frescura del Bosque Encantado, hasta la alegría de Villa Claus y la calidez de La Cabaña de Santa.

Como parte de su promesa de precios bajos y calidad garantizada, Tiendas ekono reafirma que tener un hogar de revista esta Navidad sí es posible: esferas desde ¢500, follaje desde ¢450, pastoras desde ¢1.000, luces desde ¢800, adornos desde ¢2.500 y árboles grandes desde ¢12.000.



Las colecciones ya están disponibles en las 40 tiendas a nivel nacional y en la plataforma en línea tiendasekono.com.



A partir de este viernes 26 de setiembre, los clientes podrán descubrir las propuestas completas en todos los puntos de venta y en línea, con la sorpresa de nuevos ingresos cada semana.