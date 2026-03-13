“Date el crédito”: la campaña del Banco Nacional que impulsa a las mujeres a creer en sí mismas

En el marco del #8M, Día Internacional de la Mujer, BN Mujer del Banco Nacional presenta “Programadas”, un cortometraje que aborda el síndrome de la impostora, una realidad que lleva a muchas mujeres a dudar de sus logros y capacidades.

“Programadas” transmite un doble mensaje: emocional y financiero. Antes de solicitar acompañamiento en el banco, las mujeres necesitan darse crédito a sí mismas, reconocer su valor y confiar en su capacidad de cumplir sueños, resumido en una frase poderosa que nace de su voz interna: “date el crédito”.



Dirigido por Laura Baumeister y producido por Rossana Baumeister, el cortometraje es protagonizado por Adriana Álvarez, quien interpreta a Sofía, una mujer que enfrenta el síndrome de la impostora y envía un mensaje sobre el poder de las mujeres cuando reconocen su propio valor.