Cooperativa con 54 años premiando la fidelidad de sus asociados y su compromiso social

﻿Con 54 años de trayectoria, Coopealianza se ha consolidado como una de las entidades financieras más sólidas y confiables del país, destacando por su cercanía con sus personas asociadas y clientes.

Este enfoque en el servicio al cliente también se refleja en su compromiso social, con 700 empleos directos, el 90% en zonas urbano-rurales.

Adicionalmente, desarrolla ¡Aquí sí! una iniciativa de empleo que garantiza la inclusividad laboral.

El 22 de agosto Coopealianza celebra su aniversario, y por ello, premia e invita a sus personas asociadas y clientes donde podrán ser ganadores de la rifa de 54 premios de 100 mil colones cada uno.

En Coopealianza, la atención es inmediata y personalizada, ya sea en sus oficinas con horarios extendidos, por medio de la central telefónica 2785-3000 o a través de WhatsApp. Siempre encontrará una respuesta oportuna, con el firme compromiso de resolver las necesidades de cada asociado.