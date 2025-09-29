Conozca la red que inspira y financia proyectos de miles de mujeres en Costa Rica

Checira Dugarte y Mily Flores son parte de las más de 1,4 millones de mujeres que, en los últimos 15 años, han transformado sus vidas gracias al programa BN Mujer del Banco Nacional, a través de herramientas financieras y acompañamiento especializado.

Con un enfoque integral basado en el acceso a herramientas financieras, educación y asesoría especializada, el programa BN Mujer ha sido clave para empoderar a miles de mujeres en Costa Rica. El BN ha facilitado financiamiento a cerca de 258.000 mujeres, impulsando proyectos de vivienda, emprendimientos y mucho más (ver video adjunto).



“Vamos a contarte”, la comunidad digital del programa BN Mujer en Instagram, se ha consolidado como un espacio de inspiración, aprendizaje y crecimiento para miles de mujeres en Costa Rica. Con cerca de 24.000 integrantes, esta red social continúa fortaleciéndose como un punto de encuentro donde el empoderamiento femenino y el desarrollo empresarial van de la mano, invitando a más mujeres a sumarse a esta iniciativa transformadora.