CONCREPAL: más de seis décadas construyendo con calidad y seguridad en Costa Rica

CONCREPAL es una empresa 100% costarricense con más de 67 años de experiencia en la producción y comercialización de productos derivados del concreto. Así lo destacó la arquitecta Karla Jiménez, representante de la compañía, durante una entrevista realizada en el marco del Tope Nacional desde San Ramón, donde resaltó el compromiso histórico de la empresa con el desarrollo del país.

Entre su oferta,CONCREPAL pone a disposición de la comunidad una amplia variedad de materiales para la construcción, sobresalen los bloques de concreto, tuberías, adoquines, agregados y, especialmente, sus sistemas constructivos, considerados uno de los pilares más fuertes de la empresa. Estos sistemas se desarrollan directamente en planta, bajo estrictos controles de calidad.

Jiménez subrayó que elegir CONCREPAL para un proyecto de vivienda o construcción responde a una decisión basada en seguridad, confianza y economía. "Nuestros productos cumplen con normativas y certificaciones, y son constantemente sometidos a pruebas y estudios estructurales, porque la seguridad de las familias depende de una correcta elección de materiales", afirmó.

La representante explicó además que la empresa mantiene un control riguroso sobre los agregados utilizados en cada uno de sus productos, los cuales son evaluados mediante estudios estructurales realizados por profesionales reconocidos y testeados en laboratorios nacionales, garantizando así los altos estándares de calidad.

Actualmente, CONCREPAL cuenta con cuatro plantas a nivel nacional ubicadas en Palmares de Alajuela, Barranca Puntarenas, Liberia de Guanacaste y una planta de distribución en Parrita. Recientemente, la empresa adquirió la consicesión de Río Seco en Puntarenas, fortaleciendo su abastecimiento de agregados de calidad.

La compañía invita a la población a conocer más sobre sus productos a través de sus redes sociales y a visitar sus plantas y distribuidores en todo el país.